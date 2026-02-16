في إنجاز تقني لافت يقلّص الفجوة بين القدرات البشرية والآلية، أعلنت شركة Unitree Robotics الصينية عن تحطيم روبوتها البشري "Bolt" H1 الرقم القياسي العالمي للسرعة لفئة الروبوتات ثنائية الأرجل، بعدما سجل سرعة بلغت نحو 36 كيلومتراً في الساعة، متجاوزاً بذلك السرعة المتوسطة لعدّائي البشر.

ووفق التقارير الهندسية الصادرة عن الشركة، يعتمد الروبوت على تصميم يحاكي الهيكلين العظمي والعضلي للإنسان، مدعوماً بمحركات كهربائية من طراز M107 ذات عزم دوران عالٍ، ما يمنحه قوة دفع كبيرة تمكّنه من الركض المتواصل مع الحفاظ على التوازن، وهو التحدي الأبرز الذي واجه الروبوتات البشرية لسنوات.

توازن ديناميكي ومناورة دقيقة

ويعزو خبراء السرعة القياسية التي حققها الروبوت إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة تدير نظام التوازن الديناميكي. إذ تقوم مستشعرات LiDAR وكاميرات العمق بمعالجة مئات البيانات في الثانية، ما يسمح بتعديل وضعية القدمين والجذع فورياً لتفادي السقوط، حتى على الأسطح غير المستوية.

وبهذه السرعة، يتجاوز "Bolt" معدل ركض الإنسان العادي الذي يتراوح بين 16 و19 كيلومتراً في الساعة، ويقترب من الأرقام القياسية الرياضية، علماً أن السرعة القصوى للعداء الجامايكي Usain Bolt بلغت نحو 44.7 كيلومتراً في الساعة.

ويضع هذا الإنجاز الشركة الصينية في صدارة السباق العالمي في معيار السرعة الخطية، متقدمة على منافسين دوليين مثل Boston Dynamics.

آفاق تطبيقية واسعة

ويرى محللون، أن هذا التطور يفتح الباب أمام استخدامات عملية متعددة، من بينها عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة، والخدمات اللوجستية في البيئات الحضرية المزدحمة، إضافة إلى مهام المراقبة الأمنية التي تتطلب سرعة استجابة عالية.

ويوضح الخبراء أن الرقم القياسي الجديد يشكل مؤشراً على دخول الروبوتات البشرية مرحلة "الكفاءة الحركية العالية"، ما ينذر بمستقبل تصبح فيه الآلات أكثر سرعة ومرونة في تنفيذ المهام البدنية الشاقة.

