أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، إلى أنّ الارتماء في حضن الولايات المتحدة يُعدّ ارتماءً في جهة دعمت "إسرائيل" بالمال والسلاح والقرار السياسي، في وقتٍ لا تزال الاعتداءات مستمرة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح، في كلمةٍ له في بلدة الكرك البقاعية، أنّ "السياسة التي تعتمدها الحكومة والدولة حاليًا تمثّل نهجًا من الاستسلام والخنوع، يؤدي إلى مزيد من التنازلات"، مشيرًا إلى أنّ "أكثر من عام مرّ على الالتزام بالاتفاق دون أن تتوقف عمليات القتل والقصف وتدمير المنازل، مع استمرار تقديم تنازلات إضافية تتجاوز، وفق تعبيره، ما يطلبه الجانب الأميركي".

وأضاف أبو حمدان، أنّ "الطرح المتعلق بتنفيذ نزع السلاح شمال الليطاني يندرج ضمن مسار استسلامي"، مؤكدًا أنّ "بسط سلطة الدولة، ولا سيما جنوب الليطاني، يقتضي أولًا وقف الاحتلال والخروقات المستمرة في المنطقة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، في ظل غياب أي خطة واضحة لاستعادة الأسرى أو الأرض أو حتى لإعادة الإعمار".

ودعا إلى "تسجيل موقف رسمي واحد على الأقل، ولو كان دبلوماسيًا، يُعبَّر فيه عن اعتراض واضح على ما يقوم به العدو"، مطالبًا بـ"إنقاذ ما تبقّى من كرامة الدولة والحفاظ على التضحيات التي قُدّمت على مدى السنوات الماضية".

الكلمات المفتاحية