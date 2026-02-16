كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

الشيخ عبيد: نهج القادة الشهداء سيبقى البوصلة التي تهدي المسار
لبنان

الشيخ عبيد: نهج القادة الشهداء سيبقى البوصلة التي تهدي المسار

2026-02-16 17:17
77

أكّد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد، أنّ "نهج القادة الشهداء سيبقى البوصلة التي تهدي المسار".

كلام الشيخ عبيد جاء خلال إحياء حزب الله ذكرى القادة الشهداء عند روضة شيخ الشهداء في بلدة جبشيت، بمشاركة حشدٍ من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء والأهالي الذين حضروا ليؤكدوا أن الدم الذي رُويَت به الأرض لا يزال يصنع الموقف ويصون المسيرة.

وفي كلمته، شدّد الشيخ عبيد على أنّ "التضحيات التي قُدّمت لم تكن محطة عابرة، بل تأسيسًا لمرحلةٍ عنوانها الثبات والكرامة"، وأضاف أنّ "الوفاء الحقيقي يكون بالمضي قدمًا على الدرب نفسه، وبالتمسك بخيار المقاومة في مواجهة كل التحديات، لأن المسيرة التي بدأت بدماء القادة لن تتوقف ما دام في الأمة نبضٌ حرّ وإرادة صلبة".

وشهدت الروضة المباركة توافد وفودٍ صحية وتربوية وثقافية واجتماعية ونقابية، إلى جانب وفدٍ من جرحى المقاومة الإسلامية، ووفود من هيئة دعم المقاومة الإسلامية، ومؤسسة الشهيد، والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وكشافة الإمام المهدي، وجمعية الإمداد، وتجمّع المعلّمين في مشهدٍ جسّد وحدة الصف وتكامل الأدوار حول نهج الشهداء.

وفي ذكرى القادة الشهداء جدّد الأهالي عهدهم بالسير على الخط الذي رسمته التضحيات، مؤكدين أن مسيرة الصمود مستمرة، وأن الطريق التي خُطّت بالدم ستبقى عنوان المرحلة المقبلة مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التحديات.

الكلمات المفتاحية
حزب الله ذكرى القادة الشهداء سنكمل الطريق
