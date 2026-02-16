كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي عائلة النقيب أحمد شكر طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالكشف عن مصيره

لبنان

مراسم ذكرى القادة الشهداء في بلدة النبي شيث
لبنان

مراسم ذكرى القادة الشهداء في بلدة النبي شيث

2026-02-16 17:21
79

أقام حزب الله مراسم ذكرى القادة الشهداء في بلدة النبي شيث غرب البقاع، تخليدًا لذكرى الشهداء: السيد عباس الموسوي، الشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية. 

وتميزت المراسم بالحضور والمشاركة الرسمية والشعبية، حيث تقدم المشاركين مسؤولُ منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي، بمشاركة نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وفعاليات علمائية وبلدية واختيارية.

وكانت المراسم قد بدأت بوضع أكاليل من الزهر عند مرقد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، بمشاركة فرق كشفية وموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج).

