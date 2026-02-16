أقام حزب الله مراسم ذكرى القادة الشهداء في بلدة النبي شيث غرب البقاع، تخليدًا لذكرى الشهداء: السيد عباس الموسوي، الشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية.

وتميزت المراسم بالحضور والمشاركة الرسمية والشعبية، حيث تقدم المشاركين مسؤولُ منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي، بمشاركة نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وفعاليات علمائية وبلدية واختيارية.

وكانت المراسم قد بدأت بوضع أكاليل من الزهر عند مرقد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، بمشاركة فرق كشفية وموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج).

