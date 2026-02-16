كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
16 شباط 2026
لبنان

عائلة النقيب أحمد شكر طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالكشف عن مصيره
لبنان

عائلة النقيب أحمد شكر طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالكشف عن مصيره

2026-02-16 17:35
84

زار وفدٌ من عائلة النقيب المخطوف أحمد علي شكر مكتبَ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركة رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا وشهيناز غياض، حيث التقى الوفد الممثلَ الإقليميَّ للمفوضية مازن شقورة الذي "أبدى تفهّمه للقضية ولمعاناة العائلة، وتعهّد بإيصال المذكرة والملف المقدَّم إلى الجهات المعنية ومتابعة الموضوع وفق الآليات المعتمدة".

وقد تضمّنت المذكرة عرضًا مفصّلًا لوقائع اختطاف النقيب أحمد علي شكر والظروف المحيطة بها، والتكييف القانوني للحالة بوصفها احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري، إضافةً إلى بيان الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المذكرة بالكشف الفوري عن مصيره ومكان وجوده، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين عائلته من التواصل معه، والسماح بزيارته من قبل جهة دولية محايدة، وتأمين الضمانات القانونية والإنسانية كافة، تمهيدًا للإفراج عنه.

لبنان الأمم المتحدة
