نظّمت لجنة مائدة الإمام زين العابدين (ع) في الهرمل حفل إطلاق موسمها الرابع، والذي أُقيم في حسينية الإمام زين العابدين (ع) في حي الحارة في الهرمل، بحضور رئيس بلدية الهرمل علي طه، ونائبٍ وأعضاءٍ من المجلس البلدي، ومفتي الهرمل الشيخ علي طه، وعلماء دين وفعاليات اختيارية واجتماعية، وحشد من المتطوعين والأهالي.

وألقى كلمة لجنة المائدة قاسم حرب، فتحدّث عن الانطلاقة الواعدة رغم الصعوبات، مؤكّدًا أن المائدة ستبذل قصارى جهدها لتوزيع ما أمكن من الوجبات الجاهزة على مستحقيها من الصائمين.

وألقى مدير مركز البقاع الشمالي والهرمل في جمعية إمداد الإمام الخميني (قده) الخيرية؛ الشيخ عباس الهق، كلمة أثنى خلالها على جهود الجميع في خدمة الفقراء، ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى الإسهام في مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام.

وألقى مدير جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان كلمة أكد خلالها ضرورة تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع خدمةً للفقراء والمساكين والمستضعفين.

بعدها قُدّمت دروع تقديرية لمدير لجنة المائدة في أول انطلاقتها قاسم الساحلي، ولمدير جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان، قبل أن يجول الجميع على أقسام المطبخ للاطلاع على استعداداته، في وقت كان متطوعون يفرغون بعض شاحنات جمعية "وتعاونوا" التي تحمل مساعدات غذائية تقدمةً لمطبخ المائدة.

