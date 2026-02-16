كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غروسي: اختتمتُ مناقشات فنية معمّقة مع عراقجي استعدادًا لمفاوضات جنيف
غروسي: اختتمتُ مناقشات فنية معمّقة مع عراقجي استعدادًا لمفاوضات جنيف

2026-02-16 19:06
أعلن المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، رافائيل غروسي، أنّه "اختتم مناقشات فنية معمّقة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".

وأوضح غروسي، في منشور على منصة "أكس"، الاثنين 16 شباط/فبراير 2026، أنّ المحادثات التي أجراها مع عراقجي جاءت "استعدادًا للمفاوضات المهمّة المقرَّر عقدها غدًا الثلاثاء في جنيف".

وستُعقد المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026، في جنيف بوساطة من سلطنة عُمان.

جدير ذكره أنّ الجولة الماضية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عُقِدت في مسقط، الجمعة 6 شباط/فبرایر 2026، حيث نقلت فرق التفاوض الإيرانية والأميركية آراءها إلى بعضها بعضًا من خلال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.

ووصف الجانبان هذه المفاوضات بأنّها "جيدة" وأعربا عن "رغبتهما في مواصلتهما"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

