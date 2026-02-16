كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
نائب قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: السفن الأجنبية تحت سيطرتنا الاستخبارية الكاملة
نائب قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: السفن الأجنبية تحت سيطرتنا الاستخبارية الكاملة

2026-02-16 19:22
أكّد نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني؛ العميد محمد أكبر زادة، أنّ "وجود السفن الحربية الأجنبية في المنطقة يخضع لرصد استخباري كامل ويقع في مرمى القدرة الدفاعية الإيرانية".

وقال العميد أكبر زادة، خلال حفل اختتام دورة تأهيل أئمة الجمعة والجماعات في محافظة هرمزكان في جنوب إيران، الثلاثاء 16 شباط/فبراير 2026، إنّ "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الاستعداد الكامل لمواجهة أيّ سيناريو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "القسم الأكبر من التأجيج الإعلامي والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون يمكن تحليلها في إطار الحرب النفسية".

وأوضح أنّ "التصريحات التي تصدر عن مسؤولين أميركيين، بما في ذلك (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، تُفسَّر في الغالب على أنّها تهدف إلى بث الرعب وإشاعة اليأس وإرباك حسابات الرأي العام".

وذكّر بأنّ "العدو دخل الميدان في مختلف الساحات منذ انتصار الثورة الإسلامية، لكنّ حساباته في معظم الأحيان لم تكن متطابقة مع الحقائق على الأرض، وفي كل مرة حاول القيام بإجراء عملي، واجه ردًّا حاسمًا من إيران واضطُرَّ إلى التراجع".

وشدّد العميد أكبر زادة على "المكانة المؤثّرة للعلماء ورجال الدين في المجتمع"، قائلًا: "رجال الدين يُوجَدون في صلب الشعب ويؤدّون دورًا حاسمًا في تبيين الحقائق وإبطال الحرب النفسية التي يشنّها العدو. وكلما تعزَّز التماسُك والوحدة الوطنية والتلاحُم الاجتماعي، ازداد إخفاق العدو في تحقيق أهدافه".
 

السفن ايران البحرية الإيرانية الحرس الثوري
