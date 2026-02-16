كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

اعتداءات صهيونية متواصلة على لبنان: شهيدان في طلوسة وحانين
لبنان

اعتداءات صهيونية متواصلة على لبنان: شهيدان في طلوسة وحانين

2026-02-16 20:00
61

استُشهد مواطنان، اليوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026، في اعتداءين صهيونيَين الأول في بلدة حانين والثاني في بلدة طلوسة، إضافة إلى سلسلة من الاعتداءات على لبنان ومواطنيه وسيادته، في ظل خرق العدو المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وضمنًا القرار الدولي الرقم 1701.

في التفاصيل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "استشهاد مواطنين اثنين في غارتين شنهما العدو "الإسرائيلي" في أقل من اثنتي عشرة ساعة: الغارة الأولى على ڤان في بلدة حانين قضاء بنت جبيل والغارة الثانية على سيارة في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين بيت ليف وراميا بعدد من القذائف، واستهدفت مسيّرة صهيونية محيط جرافة في بلدة معروب.

وفجر اليوم، دمّرت قوات العدو منزلًا بين بلدتي عيتا الشعب وراميا عبر عملية تفجير نفذتها في أثناء توغلها في المنطقة.

