أكّد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في بيان، مواصلة الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة الهادفة إلى حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة في طرابلس.

وكشف أنّه "تم حتى اليوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026، إخلاء 21 مبنى متصدعًا في طرابلس، مغادرة 229 عائلة هذه المباني المتصدعة، وتأمين مراكز إيواء مؤقتة لكل العائلات التي طالبت بذلك وعددها 64 عائلة، وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية".

وقال مكتب سلام: "تم إدراج واستفادة كل العائلات من برنامجي "أمان" لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، مع تأكيد كل الجهات المعنية على المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات".

