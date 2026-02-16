نظّم حزب الله حفلًا حاشدًا في حسينية بلدة جبشيت، إحياءً لذكرى القادة الشهداء، بحضور شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء الدين وعوائل الشهداء.

وشارك في المناسبة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد، ومسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية السيد علي فحص، والأهالي الذين حضروا تأكيدًا على أهمية هذه المناسبة.

الاحتفال جاء في أجواء وجدانية طغى عليها طابع الوفاء والتقدير، حيث شكّلت الذكرى محطة لاستحضار سيرة الشهداء القادة ودورهم في مسيرة المقاومة، وما تمثله تضحياتهم من قيمة وطنية ومعنوية لدى أبناء المنطقة، وقد عكست المشاركة التفاف الأهالي حول هذه الذكرى، باعتبارها مناسبة تتجدد فيها معاني الانتماء والثبات.

الكلمات المفتاحية