كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي وزير صهيوني سابق: على حكومة نتنياهو أن تزول

عربي ودولي

كوبا: تشديد العقوبات الأميركية يفاقم أزمة الوقود ويُغرق هافانا في أزمة نفايات
عربي ودولي

كوبا: تشديد العقوبات الأميركية يفاقم أزمة الوقود ويُغرق هافانا في أزمة نفايات

2026-02-17 09:32
72

تكدست أكوام القمامة في شوارع العاصمة الكوبية هافانا في مشهد غير مألوف، يعكس تداعيات أزمة الوقود في البلاد التي تفاقمت مؤخرًا، وسط تشديد للعقوبات الأميركية، ومساعٍ لمنع وصول النفط إلى هذه الجزيرة الكبرى في منطقة البحر الكاريبي.

وانتشرت الروائح الكريهة والذباب في عدد من أحياء المدينة الساحلية، بعدما تراجعت وتيرة جمع النفايات بشكل ملحوظ.

وذكر موقع "كوباديبيت" الحكومي أن 44 شاحنة فقط من أصل 106 شاحنات مخصصة لجمع القمامة في هافانا لا تزال تعمل، بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى تباطؤ شديد في عمليات التنظيف.

وتراكمت الصناديق الكرتونية والأكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة عند زوايا الشوارع، فيما اضطر سائقو السيارات والمشاة وراكبو الدراجات إلى تغيير مساراتهم لتفادي الأكوام المتزايدة.

وامتدت المخاوف إلى مدن أخرى في كوبا التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، حيث تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحذيرات من مخاطر صحية محتملة جراء تكدس النفايات، في وقت تعاني فيه كوبا أصلا من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

واتخذت الحكومة الكوبية إجراءات تقشفية عبر نظام توزيع بالحصص للحفاظ على الخدمات الأساسية، في ظل تراجع كبير لإمدادات النفط خلال الشهرين الماضيين.

وكانت قد توقفت فنزويلا - التي كانت المورّد الرئيسي للنفط إلى كوبا - عن إرسال شحناتها في منتصف كانون الأول الماضي. كما أعلنت المكسيك وقف الإمدادات بعد تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود هافانا بالنفط.

وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شددت العقوبات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض إجراءات على السفن التي تنقل النفط إلى كوبا، والتلويح بفرض رسوم جمركية على الدول التي تورّده إليها، ما فاقم أزمة الطاقة وألقى بظلاله على الخدمات العامة في البلاد. وكان ترامب قد وصف  كوبا بأنها "دولة فاشلة" في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية كوبا
إقرأ المزيد
المزيد
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن تنطلق في جنيف
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن تنطلق في جنيف
عربي ودولي منذ ساعتين
أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من مخيمات سورية وتتبنى موقفًا حازمًا ضد
أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من مخيمات سورية وتتبنى موقفًا حازمًا ضد "داعش"
عربي ودولي منذ ساعتين
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إجراءات
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إجراءات "إسرائيل" الاستعمارية وتدعو لتحرك دولي عاجل
عربي ودولي منذ ساعتين
قيود مشددة في
قيود مشددة في "الجوازات" قد تمنع مليون بريطاني من السفر إلى المملكة المتحدة
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الإمام الخامنئي: الأخطر من السفن الأميركية هو السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر
الإمام الخامنئي: الأخطر من السفن الأميركية هو السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر
إيران منذ 12 دقيقة
مسؤول استخباراتي أميركي:
مسؤول استخباراتي أميركي: "الإسرائيليون" ليسوا أصدقاءنا
عين على العدو منذ ساعة
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن تنطلق في جنيف
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن تنطلق في جنيف
عربي ودولي منذ ساعتين
كلفة الحرب تُعيد واشنطن إلى طاولة التفاوض
كلفة الحرب تُعيد واشنطن إلى طاولة التفاوض
مقالات منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة