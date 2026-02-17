تكدست أكوام القمامة في شوارع العاصمة الكوبية هافانا في مشهد غير مألوف، يعكس تداعيات أزمة الوقود في البلاد التي تفاقمت مؤخرًا، وسط تشديد للعقوبات الأميركية، ومساعٍ لمنع وصول النفط إلى هذه الجزيرة الكبرى في منطقة البحر الكاريبي.

وانتشرت الروائح الكريهة والذباب في عدد من أحياء المدينة الساحلية، بعدما تراجعت وتيرة جمع النفايات بشكل ملحوظ.

وذكر موقع "كوباديبيت" الحكومي أن 44 شاحنة فقط من أصل 106 شاحنات مخصصة لجمع القمامة في هافانا لا تزال تعمل، بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى تباطؤ شديد في عمليات التنظيف.

وتراكمت الصناديق الكرتونية والأكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة عند زوايا الشوارع، فيما اضطر سائقو السيارات والمشاة وراكبو الدراجات إلى تغيير مساراتهم لتفادي الأكوام المتزايدة.

وامتدت المخاوف إلى مدن أخرى في كوبا التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، حيث تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحذيرات من مخاطر صحية محتملة جراء تكدس النفايات، في وقت تعاني فيه كوبا أصلا من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

واتخذت الحكومة الكوبية إجراءات تقشفية عبر نظام توزيع بالحصص للحفاظ على الخدمات الأساسية، في ظل تراجع كبير لإمدادات النفط خلال الشهرين الماضيين.

وكانت قد توقفت فنزويلا - التي كانت المورّد الرئيسي للنفط إلى كوبا - عن إرسال شحناتها في منتصف كانون الأول الماضي. كما أعلنت المكسيك وقف الإمدادات بعد تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود هافانا بالنفط.

وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شددت العقوبات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض إجراءات على السفن التي تنقل النفط إلى كوبا، والتلويح بفرض رسوم جمركية على الدول التي تورّده إليها، ما فاقم أزمة الطاقة وألقى بظلاله على الخدمات العامة في البلاد. وكان ترامب قد وصف كوبا بأنها "دولة فاشلة" في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

الكلمات المفتاحية