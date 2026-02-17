ابتداء من 25 شباط 2026، سيُطلب من البريطانيين مزدوجي الجنسية، منهم من يحملون الجنسية الإيرلندية أو جنسيات أوروبية أخرى، إبراز جواز سفر بريطاني ساري المفعول أو شهادة تثبت حقهم في الإقامة والعمل في المملكة المتحدة قبل السفر، بحسب ما أورده موقع "آي بيبر" الإخباري البريطاني.

قد يؤثر هذا التغيير على نحو 1.2 مليون بريطاني في العالم يحملون جنسية مزدوجة. وسيتعين على هؤلاء، ابتداء من التاريخ المذكور، إثبات جنسيتهم البريطانية قبل السفر إلى المملكة المتحدة، بدلًا من إثباتها عند الحدود.

ونقل الموقع عن وزارة الداخلية قولها إن هذه التغييرات جزء من جهودها لتحديث الإجراءات الحدودية من خلال نظام رقمي ولتحسين قدرتها على التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء وبين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح لهم بها بموجب التأشيرة.

وأوضح الموقع أنه ابتداء من 25 شباط، يجب على حاملي الجنسية البريطانية والإيرلندية المزدوجة الحصول إما على جواز سفر بريطاني أو أيرلندي، أو شهادة تجنس بقيمة 589 جنيها إسترلينيا (وثيقة تثبت حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة) أو التخلي عن جنسيتهم البريطانية، بعدما كان بإمكان حاملي الجنسية المزدوجة في السابق دخول المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر غير بريطاني، أو إثبات جنسيتهم بوثائق أخرى إذا لزم الأمر.

ما يزال بإمكان المسافرين، في 24 شباط أو قبل ذلك، الدخول بجواز سفر غير بريطاني ساري المفعول وفقًا للترتيبات الحالية. بعد هذا التاريخ، قد يواجه حاملو الجنسية المزدوجة الذين لا يحملون جواز سفر بريطانيا ساري المفعول صعوبات في السفر.

وأكد الموقع أنه بموجب هذا النظام، يتعين على المسافرين للأوقات قصيرة التقدم بطلب عبر الإنترنت مسبقًا، ودفع 16 جنيها إسترلينيًا، للموافقة قبل الصعود على متن رحلة الطيران أو العبارة أو القطار.

