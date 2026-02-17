تواصل قوات الاحتلال تصعيد إجراءاتها بحق المسجد الأقصى، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، بالتضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وإبعاد المئات من المقدسيين عنه، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف اقتحامات المستوطنين مع حماية مشددة.

هذا؛ وقد سلّمت قوات الاحتلال إمام المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، الشيخ محمد علي العباسي قرارًا يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع؛ وكذلك أصدرت قرارًا بإبعاد المسعف المقدسي سيف الدين أبو جمعة لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل.

من جهتها، أعلنت محافظة القدس، في بيان، أن سلطات الاحتلال تمنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى إصدار أكثر من 250 قرار إبعاد عن المسجد منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت المحافظة أن الاحتلال يواصل تضييقه على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، فقد أبعد نحو 25 موظفًا واعتقل 4 منهم، في محاولة لإضعاف قدرة الدائرة على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الأنشطة الدينية.

بحسب المعطيات التي وثقتها المحافظة، تتضمن خطة الاحتلال الخاصة في شهر رمضان فرض قيود صارمة على دخول الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية إلى القدس، لا سيما أيام الجمعة، مع تحديد سقف لا يتجاوز 10 آلاف مصلٍّ. كما تشمل الاشتراطات تحديد الفئات العمرية، فيُسمح للرجال ممن تجاوزوا 55 عامًا، وللنساء ممن تجاوزن 50 عامًا، مع موافقات مسبقة.

كما منع الاحتلال الأوقاف من تنفيذ مختلف تجهيزات استقبال شهر رمضان، تشمل تركيب المظلات للوقاية من الشمس أو الأمطار وتجهيز العيادات الميدانية المؤقتة، إضافة إلى سائر الترتيبات اللوجيستية الضرورية لضمان سير العبادة بشكل طبيعي.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تُمثل حلقة جديدة في سياسة التضييق الممنهجة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما فلسطينيي أراضي 48، إلى مواصلة شدّ الرحال والرباط وإعمار المسجد الأقصى، دعمًا لصمود القدس وأهلها في مواجهة محاولات التفريغ والتهويد. كما حثت المجتمع الدولي على التدخل الفاعل لوقف سياسات الاحتلال الاستفزازية وحماية الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى والحفاظ على استقرار القدس.

في تصعيد إضافي، أعلنت ما تُسمى "مدرسة جبل الهيكل" الدينية المتطرفة تمديد ساعات اقتحامات المسجد الأقصى الصباحية ، تبدأ من الساعة 6:30 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، ما يضيف ساعة إلى مدة الاقتحام المعتادة.

