رغم الأزمات التي شهدتها مدينة طرابلس، فإنها تُصرّ على الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك. وتُعبّر المدينة عن فرحتها بالأجواء الرمضانية التي تُنظَّم سنويًا بمبادرات فردية، وتعمل على إحيائها طيلة أيام الشهر الفضيل.
