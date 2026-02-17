كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
طرابلس تتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك

2026-02-17 10:48
53
غنوة سكاف - مراسل
86 مقالاً

رغم الأزمات التي شهدتها مدينة طرابلس، فإنها تُصرّ على الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك. وتُعبّر المدينة عن فرحتها بالأجواء الرمضانية التي تُنظَّم سنويًا بمبادرات فردية، وتعمل على إحيائها طيلة أيام الشهر الفضيل.

الكلمات المفتاحية
طرابلس شهر رمضان
