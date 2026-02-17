كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
آيزنكوت: لم يتحقّق من أهداف حرب غزة إلّا هدف واحد
آيزنكوت: لم يتحقّق من أهداف حرب غزة إلّا هدف واحد

2026-02-17 11:20
شارك رئيس الأركان "الإسرائيلي" السابق وعضو "الكنيست" السابق غادي آيزنكوت صباح اليوم في مؤتمر الهايتك الأمني لـ-ynet و"يديعوت أحرونوت"، بالشراكة مع نقابة المهندسين والمعماريين والأكاديميين في المهن التكنولوجية في "إسرائيل".

وعلى خلفية التقارير عن إعادة تأهيل حماس وتجدد ذراعها العسكرية في القطاع، قال آيزنكوت: "في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رفعت يدي كعضو في الكابينت، مع الوزراء الستة الآخرين، وصادقنا على خطة الجيش لاحتلال قطاع غزة خلال سنة، وتفكيك حماس، وتحقيق سيطرة مدنية وعسكرية. هذا لم يحدث حتى بعد سنتين وثلاثة أشهر. رغم استخدام قوة لافتة وأثمان باهظة جدًا، لم يتحقق الإنجاز".

وأضاف "رئيس الحكومة رفض طوال الطريق مناقشة اليوم التالي. هذا جزء من الفشل في القدرة على رؤية حالة النهاية، وكيفية استثمار "الإنجازات العسكرية في إنجاز سياسي". فعليًا، بعد سنتين وثلاثة أشهر، هناك عمليًا تفويض أميركي في قطاع غزة. القرار بشأن شكل التفكيك، ونزع السلاح، والمساعدة المدنية، والواقع المستقبلي يُتخذ في واشنطن أصلًا".

وقال ردًا على سؤال: "فعليًا، حددنا ثلاثة أهداف مركزية للحرب، أحدها تحقق بأثمان باهظة وبشكل متأخر، لكنه تحقق: إعادة الأسرى. الهدف الذي حُدد كهدف أعلى، تدمير القوة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، لم يتحقق. هذه حقيقة غير جيدة. آمل ألا يبدأ أيّ مسار لإعادة الإعمار قبل أن يكون هناك تفكيك فعلي للقوة العسكرية".

الكيان الصهيوني
