أزاح رئيس الحكومة نواف سلام الستارة عن اللوحة التذكارية لإطلاق مشروع بناء حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وذلك بحضور: وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة حسان ضناوي ورئيس مالية طرابلس وسيم مرحبا، إلى جانب عدد من فعاليات المدينة.

وفي كلمة للصحافيين، أكد سلام حرصه على تفقد العائلات في مبنى الفندقية، مشيرًا إلى أن: "العمل جارٍ لتأمين إيواء للعائلات التي غادرت المباني الآيلة للسقوط". وأكد المبادرة إلى إصلاح المباني القابلة للترميم والعمل على هدم غير القابلة للإصلاح، لافتًا إلى أن ما يجري هو نتيجة سنوات من الحرمان، "لكننا لا نرفع المسؤولية عن أنفسنا".

وأضاف: "نتصدى للإهمال في طرابلس بإطلاق مشاريع، في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاصة، والمطلوب تفعيلها وتفعيل معرض رشيد كرامي وإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض".

وردًا على أسئلة تتعلق بالزيادة الضريبية الأخيرة، أوضح أن: "الحكومة اتخذت قرارات ملزمة لتلافي أي تضخم أو ارتفاع في سعر صرف الدولار"، مشددًا على أن: "الزيادات التي أُقرت للعسكريين ولموظفي القطاع العام هي زيادات مستحقة". وتابع: "مجلس الوزراء يريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها، ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية، إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء".

التحركات الشعبية تطغى على زيارة سلام

هذا؛ وتصدرت التحركات الشعبية مشهد زيارة رئيس الحكومة إلى مدينة طرابلس، حيث شهدت شوارع المدينة اعتصامات وتجمعات، تزامنًا مع جولته الرسمية في رسالة احتجاج واضحة على السياسات الحكومية الأخيرة.

وتجمع عدد كبير من العمال، بدعوة من الاتحاد العمالي العام وعمال البلديات وسائقو شاحنات الترانزيت، ونفذوا اعتصامات اعتراضًا على قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة TVA وفرض رسوم إضافية على صفيحة البنزين والمازوت، إضافة إلى اعتراضهم على طريقة التعاطي مع قضايا القطاع العام.

ورفع المحتجون، أمام مرفأ طرابلس، شعارات تؤكد رفضهم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فبرأيهم أن أي زيادات ضريبية جديدة ستنعكس سلبًا على القدرة الشرائية، وتزيد من معاناة العمال وذوي الدخل المحدود.

وأمام بلدية طرابلس، تجمع عمال البلدية مطالببن بالحد الأدنى من الرواتب والأجور، ودعوا الحكومة إلى أن تلتفت لمطالبهم في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وكان رئيس الحكومة استهل جولته في المدينة، حيث التقى العائلات التي شردت من منازلها نتيجة انهيارات الأبنية المتصدعة أو الآيلة للسقوط في مناطق القبة والتبانة، واستمع إلى مطالبهم وهواجسهم بشأن مستقبلهم السكني ومدة بقائهم من دون مأوى دائم. وأكد سلام أن الدولة تبذل ما في وسعها ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى محدودية الموارد المالية، مشددًا على العمل لتأمين ما يتوفر من مساعدات.

الكلمات المفتاحية