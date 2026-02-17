اعتصم عمال مدينة طرابلس والشمال أمام مرفأ طرابلس، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المدينة لإيصال رسالة واضحة رافضة قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الـ tva وإضافة رسوم على سعر صفيحة البنزين والمازوت وطريق التعاطي مع القطاع العام.

وكان الاعتصام بدعوة من رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج النقيب محمد الخير.

توجه المشاركون في الاعتصام بدعوة فورية للرؤساء الثلاثة ولمجلس النواب لضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تعمل على تخفيف الأعباء على المواطن في ظل الغلاء الفاحش، لا أن تكون القرارات عبئًا جديدًا على المواطن.

الكلمات المفتاحية