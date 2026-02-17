كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي احتجاجات ورفض شعبي واسع لقرار رفع الضرائب وارتفاع أسعار البنزين 

لبنان

بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 
لبنان

بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 

2026-02-17 12:25
52
غنوة سكاف - مراسل
86 مقالاً

اعتصم عمال مدينة طرابلس والشمال أمام مرفأ طرابلس، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المدينة لإيصال رسالة واضحة رافضة قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الـ tva وإضافة رسوم على سعر صفيحة البنزين والمازوت وطريق التعاطي مع القطاع العام.

وكان الاعتصام بدعوة من رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج النقيب محمد الخير.

توجه المشاركون في الاعتصام بدعوة فورية للرؤساء الثلاثة ولمجلس النواب لضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تعمل على تخفيف الأعباء على المواطن في ظل الغلاء الفاحش، لا أن تكون القرارات عبئًا جديدًا على المواطن.

الكلمات المفتاحية
طرابلس نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
احتجاجات ورفض شعبي واسع لقرار رفع الضرائب وارتفاع أسعار البنزين 
احتجاجات ورفض شعبي واسع لقرار رفع الضرائب وارتفاع أسعار البنزين 
لبنان منذ 37 دقيقة
بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 
بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 
لبنان منذ 43 دقيقة
الرئيس سلام يطلق مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس 
الرئيس سلام يطلق مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس 
لبنان منذ 46 دقيقة
الحاج حسن: نريد الانتخابات وفقًا للقانون النافذ 
الحاج حسن: نريد الانتخابات وفقًا للقانون النافذ 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 
بالصور| اعتصام أمام مرفأ طرابلس رفضًا لقرارات الحكومة زيادة الضرائب 
لبنان منذ 43 دقيقة
الرئيس سلام يطلق مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس 
الرئيس سلام يطلق مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس 
لبنان منذ 46 دقيقة
طرابلس تتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك
طرابلس تتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك
خاص العهد منذ ساعتين
إخلاء 21 مبنى متصدعًا في طرابلس ومغادرة 229 عائلة وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية
إخلاء 21 مبنى متصدعًا في طرابلس ومغادرة 229 عائلة وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة