أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح عن اهتمامه البالغ بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المتعلّقة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، مشيرًا إلى تحفظ وزيري العمل والصحة على هذه الإجراءات.

وأكد صلح أن أي زيادة في الأعباء المالية على المواطنين يجب أن تُدرس بعناية لتجنب الضغط الإضافي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأعلن صلح دعمه الكامل لزيادة أجور العاملين في القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذا الحق تأخر كثيرًا ويستحق التقدير، لكنّه شدد على أن الحكومة لا يجوز لها تمويل هذه الزيادة من جيوب المواطنين مباشرة، بل عليها البحث عن مصادر مالية بديلة لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذّر صلح من أن الخطوات الحكومية الأخيرة ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين لم تعد قدرتهم على التحمل تسمح بمزيد من الأعباء.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، واعتماد سياسات بديلة تحافظ على حقوق العاملين وفي الوقت نفسه تحمي المواطنين من أي أعباء إضافية.

