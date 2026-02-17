قال نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان إنّ النقابة "تفاجأت ليل البارحة، كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300.000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين".

وأضاف: "يهمنا أن نوضح أن هذه الزيادة هي رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها، ولا سيما أنه لم يجر أي تشاور مسبق معنا من أي مرجع حكومي أو رسمي كان".

وأردف: "هذا الأمر، بالشكل الذي صدر فيه، يعمق معاناة أصحاب المحطات، وله تداعيات وانعكاسات سلبية على السلع كافة ويزيد من كلفتهم التشغيلية لمحطاتهم".

وختم البركس: "النقابة إذ تقف في صف المواطن الذي سيعاني من تزايد في تراجع قدرته الشرائية، فهي تهيب بالسلطات المختصة التوقف عن التوجه دائمًا إلى زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق".

