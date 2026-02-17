كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نقيب أصحاب محطات المحروقات: تفاجأنا بقرار الحكومة  ولم يجرِ أي تشاور مسبق معنا
لبنان

نقيب أصحاب محطات المحروقات: تفاجأنا بقرار الحكومة  ولم يجرِ أي تشاور مسبق معنا

2026-02-17 14:29
البركس: قرار الحكومة يعمق معاناة أصحاب المحطات وينعكس سلبًا على السلع كافة 
61

 قال نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان إنّ النقابة "تفاجأت ليل البارحة، كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300.000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين".

وأضاف: "يهمنا أن نوضح أن هذه الزيادة هي رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها، ولا سيما أنه لم يجر أي تشاور مسبق معنا من أي مرجع حكومي أو رسمي كان".

وأردف: "هذا الأمر، بالشكل الذي صدر فيه، يعمق معاناة أصحاب المحطات، وله تداعيات وانعكاسات سلبية على السلع كافة ويزيد من كلفتهم التشغيلية لمحطاتهم".

وختم البركس: "النقابة إذ تقف في صف المواطن الذي سيعاني من تزايد في تراجع قدرته الشرائية، فهي تهيب بالسلطات المختصة التوقف عن التوجه دائمًا إلى زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق".

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية
