الرئيس بري لأهالي القرى الحدودية: إحياؤكم لشهر رمضان في هذه الأمكنة هو قمة الإيمان
الرئيس بري لأهالي القرى الحدودية: إحياؤكم لشهر رمضان في هذه الأمكنة هو قمة الإيمان

2026-02-17 14:34
الرئيس بري لأهالي القرى الحدودية: تضحياتكم هي مقياس الانتماء الوطني الأصيل
مع حلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية الكريمة، توجه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين بالتهنئة قائلًا: "أحر التهاني وأطيب الأمنيات وأصدق دعاء للبنانيين كلّ اللبنانيين مسلمين ومسيحيين متطلعين بأمل ورجاء أن يكون هذا التلاقي المبارك بين مناسبتي الصوم لدى أبناء الرسالتين السماويتين المسيحية والإسلامية وبما تجسدان من قيم مشتركة هي نفسها واحدة في الديانتين تراحمًا وتآزرًا وصبرًا وتعاضدًا ونبذًا للحقد والكراهية، هو تلاق دائم ويومي في الأداء والسلوك بما يصون ويحفظ كرامة الإنسان لأي طائفة انتمى وكرامة لبنان، فحب الوطن من الإيمان".

وخص الرئيس بري في هاتين المناسبتين المباركتين أبناء القرى الحدودية بالقول: "تحية إجلال وتقدير وتهنئة للأهل الأعزاء في القرى الحدودية من الناقورة غربًا إلى أعالي قرى العرقوب وقضاءي حاصبيا ومرجعيون شرقًا وما بينهما قرى قضاء بنت جبيل، النازحين منهم والصامدين فوق ركام منازلهم، المسيحيين كما المسلمين، وفي هذه الظروف التي تبلغ فيها العدوانية "الإسرائيلية" ذروتها احتلالًا للأرض وإرهابًا باستهداف المدنيين وخاصة الأطفال منهم وآخرهم ملاك الجنوب وقمره الطفل الشهيد علي حسن جابر. إن صومكم وإحياءكم لأعمال شهر رمضان في هذه الأمكنة وصمودكم وصبركم هو قمة الإيمان بالله والأرض والإنسان وتضحياتكم هي مقياس الانتماء الوطني الأصيل وهي فعل لا بد أن يثمر عودة وتحريرًا وقيامة وأملًا للبنان".

الكلمات المفتاحية
نبيه بري شهر رمضان الجنوب
