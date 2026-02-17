كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

الذهب ينخفض 2% مع ارتفاع الدولار
الذهب ينخفض 2% مع ارتفاع الدولار

2026-02-17 14:53
55

انخفض سعر الذهب بأكثر من اثنين في المئة، اليوم الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026، مع استمرار ضعف السيولة في الأسواق الرئيسية بسبب العطلات، في وقت أدّى فيه ارتفاع الدولار وانحسار التوترات الجيوسياسية إلى الضغط كذلك على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4898.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 4862 دولارًا في وقت سابق.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 2.6 بالمئة إلى 4917.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلّة من العملات، مما يجعل الذهب المسعّر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2000.27 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1682.23 دولار.

الاقتصاد المعادن الدولار الذهب
