انتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المشاورات الدبلوماسية المكثفة.

وجرت هذه الجولة، كما في الجولات السابقة، بصورة غير مباشرة وبوساطة سلطنة عُمان.

وبينما ترأس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، شارك عن الجانب الأميركي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر على رأس الوفد.

وقال عراقجي، إنه جرى إحراز تقدم جيد مقارنة بالجولة الأولى من المفاوضات.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "في هذه الجولة من المفاوضات أجرينا مناقشات جادة للغاية مقارنة بالجولة السابقة، وساد جوّ أكثر إيجابية، وقد طُرحت أفكار عديدة".

وأضاف: "في النهاية تمكّنا من التوصل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية، وسنعمل على أساس هذه المبادئ للتوصل إلى اتفاق محتمل".

وأردف قائلًا: هذا "لا يعني أننا سنصل بسرعة إلى اتفاق، لكن على الأقل المسار قد انطلق"، آملاً أن "يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدون لتخصيص الوقت الكافي لذلك. غير أنه عند الانتقال إلى مرحلة صياغة النص تصبح العملية أكثر تعقيدًا ودقة".

ولفت إلى تحقُّق تقدم جيد مقارنة بالجلسة السابقة، ولدينا الآن مسار واضح أمامنا، وأعتقد أنه مسار إيجابي.

وتابع: "لم يتم تحديد موعد محدد للجولة المقبلة، وتم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على نصوص اتفاق محتمل، ثم نقوم بتبادل هذه النصوص، وبعد ذلك يتم تحديد موعد الجولة الثالثة".

وأضاف: "ولا يمكن اعتبار ذلك خارطة طريق بالمعنى الدقيق، لكن لدينا الآن صورة أوضح بشأن ما يجب القيام به، وما ينبغي إنجازه في المرحلة المقبلة من المسار".

وختم عراقجي بالقول: "وبالطبع لا تزال لدى الطرفين مواقف تتطلب وقتًا للتقارب في ما بينها، لكن على الأقل أصبح لدينا الآن عدد من المبادئ الإرشادية ومسار أكثر وضوحًا يمكننا التحرك ضمنه".

