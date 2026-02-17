كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العلاقات العربية والدولية في حزب الله تُدين الحصار الأميركي على كوبا
العلاقات العربية والدولية في حزب الله تُدين الحصار الأميركي على كوبا

2026-02-17 16:59
أدانت العلاقات العربية والدولية في حزب الله بشدة الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا وقيام واشنطن بقطع النفط الفنزويلي عنها، مؤكدةً أنَّ هذا الأمر الذي ينذر بمضاعفات خطيرة تهدد بإيقاف العجلة الاقتصادية في البلاد وتؤدي إلى تعطل الخدمات الحيوية للمواطنين. 

وأشارت في بيان إلى أنَّ ما أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو خطوة مجنونة في سياق الخطوات التي ينفذها ضد العديد من الدول والشعوب الرافضة للتبعية والاستسلام. 

وأعربت العلاقات العربية والدولية في حزب الله عن تضامنها مع الشعب الكوبي الصامد في مواجهة الغطرسة الأميركية وحقه الإنساني في الاستفادة من الموارد الطبيعية، داعيةً الدول الحرة في العالم إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا بوجه أميركا الظالمة ومنعها من الاستفراد بدول وشعوب العالم.

حزب الله الولايات المتحدة الأميركية كوبا وحدة العلاقات العربية والدولية
