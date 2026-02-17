أدانت العلاقات العربية والدولية في حزب الله بشدة الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا وقيام واشنطن بقطع النفط الفنزويلي عنها، مؤكدةً أنَّ هذا الأمر الذي ينذر بمضاعفات خطيرة تهدد بإيقاف العجلة الاقتصادية في البلاد وتؤدي إلى تعطل الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشارت في بيان إلى أنَّ ما أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو خطوة مجنونة في سياق الخطوات التي ينفذها ضد العديد من الدول والشعوب الرافضة للتبعية والاستسلام.

وأعربت العلاقات العربية والدولية في حزب الله عن تضامنها مع الشعب الكوبي الصامد في مواجهة الغطرسة الأميركية وحقه الإنساني في الاستفادة من الموارد الطبيعية، داعيةً الدول الحرة في العالم إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا بوجه أميركا الظالمة ومنعها من الاستفراد بدول وشعوب العالم.

