ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
مؤسسة الجرحى في البقاع تحيي ذكرى الشهداء القادة بزيارة ضريح السيد عباس الموسوي
مؤسسة الجرحى في البقاع تحيي ذكرى الشهداء القادة بزيارة ضريح السيد عباس الموسوي

2026-02-17 17:52
في أجواء من الوفاء والعهد المتجدد، وبمناسبة ذكرى شهادة القادة الشهداء، نظّم قسم الأنشطة في مؤسسة الجرحى – البقاع/بعلبك، وبالتنسيق مع إدارة المؤسسة ممثلة بمديرها الحاج علي برو، زيارة إلى الضريح المبارك لسيد شهداء المقاومة الإسلامية سماحة السيد عباس الموسوي (رضوان الله عليه) في بلدة النبي شيث، بمشاركة ثلة من الإخوة الجرحى.

وشكّلت الزيارة محطة روحية ووطنية استحضر خلالها المشاركون معاني التضحية والثبات، مؤكدين التمسك بنهج الشهداء والسير على خطاهم في مواجهة التحديات.

وتخلّل البرنامج أداء القسم من قبل الإخوة الجرحى، في مشهد عبّر عن تجديد الالتزام بقيم المقاومة والثبات على طريق الشهادة. كما ألقى المسؤول الثقافي في المؤسسة سماحة الشيخ محمد نون كلمة شدّد فيها على أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح الصمود والإيمان، مشددًا على أن دماء القادة الشهداء ستبقى نبراسًا للأجيال ودافعًا للاستمرار في مسيرة العزة والكرامة.

وفي ختام الزيارة، وضع المشاركون إكليلًا من الورود على الضريح المبارك عربون وفاء وتقدير للدور الريادي الذي أدّاه السيد الشهيد في تأسيس مسيرة المقاومة الإسلامية، قبل أن تُختتم المناسبة بتلاوة دعاء الإمام الحجة (عج) بصوت الأخ الجريح السيد محمد مهدي فايز شكر، وسط أجواء من الخشوع والدعاء للشهداء والجرحى وحفظ لبنان وأهله.

