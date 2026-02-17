أقامت بلدية حارة حريك، الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026، مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج علي عبد المنعم كركي (الحاج أبي الفضل)، وذلك في مكان عروجه المبارك في حارة حريك في شارع العاملية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم، عائلة الشهيد القائد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وافتُتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله.

وفي كلمة له، أشار نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم إلى "أننا نقف هنا لنخلّد ذكرى الشهيد القائد الحاج أبي الفضل كركي الذي سطّر بدمه صفحة مشرقة في سجل المقاومة، فهو ابن هذه الأرض والجنوب المقاوم الذي تربى على نهج العزة والكرامة".

ولفت إلى أنّ "إقامة هذا النصب التذكاري في مكان استشهاده ليس مجرد وفاء لذكرى، بل هو رسالة للأجيال، أن هنا مر رجال صدقوا، وأن هنا سقطت أجسادهم ودماؤهم لتبقى القيم حية، ولتبقى شاهدة على أن دماء الشهداء هي التي تحفظ الأوطان وتصون الكرامات وترسم ملامح المستقبل، ونحن نقيم هذا النصب ليبقى منارة تذكرنا بأن درب المقاومة لم يكن درب أفراد، بل كما قال الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، درب أمة كاملة".

وفي الختام أزيحت الستارة عن النصب التذكاري للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج علي عبد المنعم كركي "الحاج أبي الفضل".

