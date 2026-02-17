كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي السيد الحوثي: نحن المسلمون أحوج ما نكون للاستفادة الواعية من شهر رمضان

لبنان

الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس
لبنان

الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس "إسرائيلي" في كفرشوبا

2026-02-17 20:13
84

فكَّك الجيش اللبناني جهاز تجسس "إسرائيليًّا" مموهًا ومزودًا بآلة تصوير في بلدة في كفرشوبا - حاصبيا.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنَّه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا - حاصبيا، وقامت بتفكيكه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجيش اللبناني
إقرأ المزيد
المزيد
أنشطة صحيّة وتوعوية للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع
أنشطة صحيّة وتوعوية للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع
لبنان منذ 24 دقيقة
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
لبنان منذ ساعة
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
لبنان منذ ساعة
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس "إسرائيلي" في كفرشوبا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
لبنان منذ ساعة
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس "إسرائيلي" في كفرشوبا
لبنان منذ ساعتين
كاتس: أزمة الإمدادات العالمية تستدعي تعزيز التصنيع العسكري
كاتس: أزمة الإمدادات العالمية تستدعي تعزيز التصنيع العسكري
عين على العدو منذ 3 ساعات
8 دول عربية وإسلامية تستنكر مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية
8 دول عربية وإسلامية تستنكر مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية
عربي ودولي منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة