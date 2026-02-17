فكَّك الجيش اللبناني جهاز تجسس "إسرائيليًّا" مموهًا ومزودًا بآلة تصوير في بلدة في كفرشوبا - حاصبيا.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنَّه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا - حاصبيا، وقامت بتفكيكه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".

الكلمات المفتاحية