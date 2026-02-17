كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي

لبنان

الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
لبنان

الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان

2026-02-17 20:56
79

أكَّد رئيس المجلس التنفيذي سماحة الشيخ علي دعموش أنَّ حزب الله سيتمسك بحقه في مقاومة العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان؛ لأن المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان، ولا يمكن لأحد مهما كان موقعه أن يُلغي هذه المقاومة أو أن يُلغي حقها في الوجود والدفاع، أو أن يشطب من تاريخ لبنان تضحيات المقاومين وما أنجزوه من تحرير وحماية.

وخلال حفل تكريم المجموعات الشيعية الإيرانية والجهادية المؤازرة للشعب اللبناني لإزالة آثار العدوان الصهيوني على لبنان عام 2024 وما بعده، رأى الشيخ دعموش أن من مسؤولية الدولة وقف العدوان وحماية السيادة لا تقديم المزيد من التنازلات دون مكتسبات، ومن مسؤولية الحكومة الالتزام ببيانها الوزاري لجهة إعادة الإعمار وإخراج هذه القضية الوطنية من الحسابات السياسية.

وأكَّد الشيخ دعموش أن "حزب الله مع أي خطوة تدفع لإنجاز هذا الملف، والمهم ألا تبقى وعود الحكومة لإعادة الإعمار في دائرة المواقف وأن تُترجم إلى خطوات عملية وسريعة من قبل الحكومة. وهذا ما ينتظره الناس، لأن المهم بالنسبة إلينا أولًا وأخيرًا عودة النازحين المتضررة بيوتهم وتحسين أوضاع الناس، ونحن من جهتنا نبذل قصارى جهدنا من أجل وضع هذا الملف على طريق المعالجة، وهناك محاولات من قبل جهات محلية ودولية لمنع تقديم أي مساعدة إلى لبنان، ومع ذلك نحن سنواصل العمل، ولن نترك أهلنا وشعبنا وكل ما نستطيع تقديمه بالتعاون مع الأصدقاء سنقدمه لهذا الشعب الصابر والمضحي".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشيخ علي دعموش المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
أنشطة صحيّة وتوعوية للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع
أنشطة صحيّة وتوعوية للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع
لبنان منذ 24 دقيقة
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
لبنان منذ ساعة
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
لبنان منذ ساعة
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس "إسرائيلي" في كفرشوبا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
جابر يشرح أسباب الزيادة على البنزين والقيمة المضافة: حريصون على التوازن المالي
لبنان منذ ساعة
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
الشيخ دعموش: المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان
لبنان منذ ساعة
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس
الجيش اللبناني يفكِّك جهاز تجسس "إسرائيلي" في كفرشوبا
لبنان منذ ساعتين
"إما تصحيح المسار وإما الرحيل".. جمعية المستهلك تصعّد ضد الحكومة بعد زيادة الضرائب
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة