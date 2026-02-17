أكَّد رئيس المجلس التنفيذي سماحة الشيخ علي دعموش أنَّ حزب الله سيتمسك بحقه في مقاومة العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان؛ لأن المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان، ولا يمكن لأحد مهما كان موقعه أن يُلغي هذه المقاومة أو أن يُلغي حقها في الوجود والدفاع، أو أن يشطب من تاريخ لبنان تضحيات المقاومين وما أنجزوه من تحرير وحماية.

وخلال حفل تكريم المجموعات الشيعية الإيرانية والجهادية المؤازرة للشعب اللبناني لإزالة آثار العدوان الصهيوني على لبنان عام 2024 وما بعده، رأى الشيخ دعموش أن من مسؤولية الدولة وقف العدوان وحماية السيادة لا تقديم المزيد من التنازلات دون مكتسبات، ومن مسؤولية الحكومة الالتزام ببيانها الوزاري لجهة إعادة الإعمار وإخراج هذه القضية الوطنية من الحسابات السياسية.

وأكَّد الشيخ دعموش أن "حزب الله مع أي خطوة تدفع لإنجاز هذا الملف، والمهم ألا تبقى وعود الحكومة لإعادة الإعمار في دائرة المواقف وأن تُترجم إلى خطوات عملية وسريعة من قبل الحكومة. وهذا ما ينتظره الناس، لأن المهم بالنسبة إلينا أولًا وأخيرًا عودة النازحين المتضررة بيوتهم وتحسين أوضاع الناس، ونحن من جهتنا نبذل قصارى جهدنا من أجل وضع هذا الملف على طريق المعالجة، وهناك محاولات من قبل جهات محلية ودولية لمنع تقديم أي مساعدة إلى لبنان، ومع ذلك نحن سنواصل العمل، ولن نترك أهلنا وشعبنا وكل ما نستطيع تقديمه بالتعاون مع الأصدقاء سنقدمه لهذا الشعب الصابر والمضحي".

الكلمات المفتاحية