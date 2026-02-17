أكَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة جارية بالتنسيق الكامل مع قائد الثورة وبموافقته، موضحًا أن الهدف هو حل القضايا بشكل حقيقي وجذري، لا مجرد كلام، وأن الحكومة تسعى بجدية للوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تحقيق مصالح البلاد على أرض الواقع.

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026 مجموعة من علماء الدين، شرح الرئيس الإيراني الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين، رغم الضغوط والتهديدات والمشاكل الداخلية المتراكمة، مبينًا أن الحكومة واصلت عملها لتحقيق أهدافها رغم الصعوبات والتحديات العديدة.

كذلك، استعرض بزشكيان نهج الحكومة وبرامجها التنفيذية في مختلف المجالات، مشددًا على أن هذه البرامج تستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية عميقة في مؤسسات الدولة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية بما يشمل رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة وتحسين الأداء المالي للدولة، إضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول المجاورة والدول الإسلامية.

وفي الشأن الاجتماعي، أشار إلى أن الحكومة تركز على معالجة القضايا الجوهرية من خلال بناء ثقافة التسامح والانفتاح والحوار المجتمعي، بالإضافة إلى الارتقاء بالنظام التعليمي للجيل الشاب، وتعزيز قدراته ومهاراته بما يتوافق مع متطلبات العصر والتطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين الشباب وتحفيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية، وتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية والروحية.

وفي مجال السياسة الخارجية، أوضح بزشكيان أن إيران نجحت في تفاعلها مع الدول الإسلامية ودول الجوار في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وقد أُقيمت قنوات اتصال واسعة وفعالة مع هذه الدول، تعكس التعاون والدعم المتبادل.

ولفت إلى أن هذا التعاون تجلّى بشكل واضح خلال الدعم غير المسبوق الذي قدمته هذه الدول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أثناء حرب الأيام الاثني عشر يومًا، وكذلك في الإدانة الجماعية لأعمال الكيان الصهيوني، والجهود المشتركة الرامية لخفض التوترات الإقليمية. وأكد أن هذه العملية لا تزال قيد التطور، وأن الحكومة مستمرة في توسيع وتعميق هذه العلاقات لتحقيق مصالح إيران الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة، صرّح بزشكيان قائلًا: "تُجرى هذه المفاوضات بتنسيق وتفويض كاملين من قائد الثورة، وهدفنا هو حل القضايا حلًّا جذريًا، لا مجرد كلام. نسعى بجدية لتحقيق نتائج ملموسة، ونأمل أن تُفضي هذه العملية إلى نتائج حقيقية على الأرض، تضمن مصالح البلاد واستقرار المنطقة".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره الكبير لدعم قائد الثورة، قائلًا: "لقد قدّم لنا أقصى درجات الدعم والمساندة في جميع مجالات وبرامج وقرارات الحكومة، وفي الحالات التي نشأت فيها خلافات مع جهات أخرى أو أجزاء من الحكومة، وبفضل حكمته ونهج الحكومة التفاعلي، تمّ اتباع نهج التعاون والتفاهم بدلًا من المواجهة، وقد تحققت إنجازات إيجابية أسهمت في دفع عجلة التنمية والإصلاح على مختلف المستويات".

وأشار بزشكيان إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاستفادة من خبرات علماء الدين والمجتمع المدني، وأن التشاور المستمر معهم يسهم في صياغة سياسات حكومية متوازنة، تراعي مصالح المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني داخل البلاد.

كذلك، أكد الرئيس الإيراني أن الحكومة ستواصل العمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكانة إيران ودورها الفاعل في المنطقة والعالم الإسلامي.

