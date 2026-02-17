أعلنت 9 دول عربية وإسلامية هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين واليمن والكويت والعراق ولبنان وفلسطين أن يوم غدٍ الأربعاء 18شباط/فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت دول إسلامية أخرى أن الخميس سيكون أول أيام الشهر الفضيل، وفقًا لما أوردته وكالات الأنباء الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي تأكيد دائرة الأهلّة في المحكمة العليا، أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447هـ. وأوضح البيان أن "عددًا من الشهود العدول" أفادوا برؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، ومن ثمّ فقد تقرر أن يكون يوم غد الأربعاء هو غرة الشهر الفضيل.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام رمضان المبارك، مؤكدةً في بيانها بعد اجتماعها بمبنى الوزارة أن "رؤية الهلال ثبتت هذه الليلة".

وفي الإمارات العربية المتحدة، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن ديوان الرئاسة الإماراتية أعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل، فيما أعلنت الكويت عبر وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن لجنة الرؤية الشرعية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون يوم غد الأربعاء بداية الشهر.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه لم يتقدّم أحد للشهادة برؤية الهلال، إلا أن ثبوت رؤيته في السعودية جعل الهيئة تعلن الأربعاء أول أيام رمضان.

وفي اليمن، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن وزارة الأوقاف والإرشاد إعلانها يوم غد الأربعاء أول أيام رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.

أما في العراق، فقد أعلن ديوان الوقف السني، عبر بيان متلفز، أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، فيما أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، محمد حسين، ثبوت رؤية هلال رمضان، ليصبح يوم الأربعاء بداية الشهر المبارك.

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، نظرًا لثبوت رؤية الهلال في عدة أقطار عربية وإسلامية.

على الجانب الآخر، أعلنت بعض الدول الإسلامية الأخرى أن الخميس سيكون أول أيام رمضان. ففي إندونيسيا أكدت وزارة الشؤون الدينية أن الخميس هو بداية الشهر، كذلك أعلنت سلطنة عُمان استنادًا إلى حسابات فلكية عدم إمكانية رؤية الهلال، ليبدأ رمضان الخميس. وأعلنت سورية ومصر الخميس أول أيام الشهر.

أما في المغرب، فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة الهلال ستكون مساء يوم الأربعاء، ودعت المواطنين إلى إبلاغها بثبوت أو عدم ثبوت رؤيته لضمان تحديد أول أيام الشهر بدقة.

