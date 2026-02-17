في إطار خطتها الهادفة إلى تعزيز الصحة المجتمعية، واصلت الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع تنفيذ سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية التي شملت مناطق عدة في البقاع، واستهدفت فئات عمرية متنوعة، ولا سيما الشباب وطلاب المدارس، ضمن برامج تجمع بين التثقيف والوقاية والكشف المبكر.

ففي منطقة الهرمل، نظّم مركز القصر الصحي بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي ورشة تثقيفية بعنوان "كيف نبني جسدًا سليمًا"، ركزت على أهمية التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني المنتظم، إضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر الإدمان الإلكتروني الذي يشكّل تحديًا متزايدًا أمام فئة الشباب. وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث قُدّمت إرشادات عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية بما يسهم في بناء جيل أكثر صحة ووعيًا.

وفي سياق متصل، شاركت المديرية في الاحتفال المركزي إحياءً لذكرى ولادة السيدة خولة (ع) في بعلبك، من خلال زاوية صحية ونفسية متخصصة تضمنت أنشطة توعوية وإرشادية وجلسات دعم نفسي، واستهدفت الأطفال والكبار على حد سواء، وسط إقبال واسع وتفاعل لافت من الحضور.

وضمن برنامج الصحة المدرسية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، نفّذ مركز تمنين الصحي كشوفات طبية في المدارس المحيطة بالمركز خلال الدوامين الصباحي والمسائي، شملت 1442 طالبًا وطالبة. وتضمنت الحملة قياس ضغط الدم، وفحص سوء التغذية للأطفال دون الخامسة، إلى جانب تقديم إرشادات صحية حول نظافة الأسنان، والنظافة الشخصية، ومخاطر التدخين، مع إعطاء الإحالات اللازمة للحالات التي تتطلب متابعة طبية.

وأقام مركز القصر الصحي كذلك، ورشة توعوية في مدرسة الشربين الرسمية تناولت مرحلة البلوغ والتغيرات الجسدية والنفسية المرافقة لها، إضافة إلى التأكيد على أهمية النظافة الشخصية. واستهدفت الورشة طالبات الحلقة الثالثة، في أجواء تفاعلية عكست اهتمامًا واضحًا بالموضوعات المطروحة.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية والرعاية الصحية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع في مختلف مناطقه.

