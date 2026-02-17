مع بدء شهر رمضان المبارك، يواجه بعض الصائمين في الأيام الأولى مشاكل صحية ناتجة عن تغيّر نظامهم الغذائي والانقطاع لفترات طويلة عن الطعام، مثل الصداع، وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي. ولتفادي هذه المشاكل، من الضروري تهيئة الجسم للصيام قبل ثلاثة أسابيع على الأقل، ما يسهم بشكل كبير في التمتع بصيام آمن ومريح.

يجب على الصائمين المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الأول مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من إمكانية الصيام، أو الحصول على إرشادات طبية مناسبة لضمان صيام آمن دون تعارض مع المرض.

لتجنب الإرهاق والمزاجية والعصبية الزائدة، يجب التخلص تدريجياً من العادات الغذائية السيئة، مثل الإكثار من الكافيين والمنبهات والحلويات. فالتوقف المفاجئ عن هذه المواد بعد الاعتياد عليها يؤدي إلى الصداع والعصبية والإمساك الشديد فإذا كان الشخص يشرب قبل الشهر الفضيل 8 أكواب قهوة يومياً على سبيل المثال، ينبغي أن يبدأ بتخفيض العدد تدريجياً، وكذلك الأمر بالنسبة للتدخين وتقليل السكر، مع التركيز على تناول وجبة فطور صحية، مثل تمر مع فنجان قهوة بدلاً من قطعة حلوى.

كذلك ينبغي على الصائمين الذين يرغبون بالمحافظة على وزنهم أو اتباع برامج غذائية خاصة أن يخططوا لوجباتهم مسبقاً، ويختاروا المكونات الصحية مثل الخضراوات والفواكه، لتجنب الانحراف عن النظام الغذائي أو اللجوء إلى خيارات غير صحية لاحقاً.

كذلك فإن تنظيم النوم قبل رمضان مهم جداً، لأن اضطراب الساعة البيولوجية والنوم نهاراً والاستيقاظ ليلاً يؤدي إلى الخمول والتعب وتغير المزاج. يجب النوم باكراً أو تقليل ساعات السهر، مع الحرص على الاستيقاظ للفجر، وتقليص مدة القيلولة أو الاستغناء عنها لضمان النشاط في أثناء النهار.

تعويد الجسم على الصيام تدريجياً قبل حلول شهر رمضان المبارك، عبر صيام الأيام البيض في الشهر الهجري، يقوي الجسم ويهيئه للصيام المتواصل دون صعوبات. وحتى من لا يتعاطى القهوة أو التدخين قد يعاني من هبوط ضغط الدم أو إرهاق في بداية الصيام بسبب المخزون الغذائي الشحيح في الجسم. لذلك يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يركز على البروتين مثل البيض والحليب، والبوتاسيوم في الموز والفواكه المجففة، لضمان شبع أطول وصيام مريح.

تمتد هذه النصائح لتشمل الاهتمام بالاعتدال في الطعام بعد الإفطار، وتجنب الإسراف الذي يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي والتلبك المعوي. فالاستعداد المسبق بالتغذية الصحيحة وتنظيم النوم وعادات الطعام يسهم في صيام صحي وآمن ومريح طوال الشهر المبارك.

الكلمات المفتاحية