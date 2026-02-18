توجه السفير الإيراني مجتبى أماني بالشكر من الشعب اللبناني بكافة طوائفه على محبته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا وقوف إيران إلى جانب الشعب اللبناني في كافة الاستحقاقات.

كلام السفير أماني جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه المجلس البلدي لبلدة المعيصرة الكسروانية بعد تقديم هدية من الشعب الإيراني إلى أهالي المعيصرة بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار.

وأشار السفير أماني إلى أهمية التضامن والتكاتف في ظل ما يجري في المنطقة من تهديدات وتهويل، معتبرًا أن شعوب المنطقة هي الضامن الوحيد لسيادة أوطانها.

وتوجه السفير أماني بالتحية لشهداء لبنان وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء ، لافتًا إلى أن الشعب الإيراني يكن عاطفة ومحبة كبيرة للشعب اللبناني ولن تستطيع أي جهة أن تحدث شرخًا بين الشعبين ولن يستطيع أي عدوان أن يكسرنا.

من جهته، وخلال كلمة ترحيبية، شدد رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو على العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني، داعيًا كل اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والابتعاد عن لغة الكراهية والخطاب التقسيمي.

كما أكد عمرو أن الهدية المقدمة من الشعب الإيراني لأهالي بلدة المعيصرة ستنير طرقاتها العامة والفرعية وهي رسالة محبة وتواصل لكل أهالي المنطقة.

واختتم الحفل التكريمي للسفير أماني بتقديم رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو كتابًا عن تاريخ البلدة وزيارة روضة شهداء بلدة المعيصرة وقراءة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة.

