ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
السيد شكر: المقاومة مستمرة
السيد شكر: المقاومة مستمرة

2026-02-18 11:02
61

رعى حزب الله لقاء مصالحة عائلية بين عشيرتي آل جعفر وآل المقداد، في منزل الشيخ محمد رئيف جعفر، في بلدة القصر في قضاء الهرمل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، ونائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وعلماء دين، وفعاليات بلدية واختيارية وحزبية واجتماعية، ووجهاء عشائر وعائلات المنطقة.
  
السيد شكر بارك المصالحة، وكل من ساهم في العمل للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة.

وشدد على أهمية الوحدة والتلاقي، "لنكون صفًا واحدًا للدفاع عن بلدنا ووطننا وأنفسنا بما كفلته كل الشرائع السماوية والوضعية لنا."

ورأى السيد شكر أن تخاذل الدولة وتخليها عن الدفاع عن شعبها، "أدى إلى إطلاق مقاومتنا الإسلامية والوطنية، بداية مع الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وصولًا إلى سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، لتكون المدافعة في وجه الاعتداءات "الإسرائيلية"، وهي ستبقى مستمرة".

وكانت كلمتان باسم العشيرتين، أكدتا على الصلح والعفو والتسامح.

