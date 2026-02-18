كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي معلّق رياضي سويسري ينتقد مشاركة "اسرائيلي" في منافسات الأولمبياد الشتوي

لبنان

إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان
لبنان

إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان

2026-02-18 11:12
85

أطلق المبتكر هشام الحسامي أول تاكسي كهربائي ذكي يعمل بالطاقة الشمسية صُنع في لبنان، ضمن مبادرة تهدف إلى "تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي".

وقال في بيان: "يحمل المشروع اسم "ليرة تاكسي ذكي"، ويُعد نموذجًا حديثًا في مجال النقل الحضري، إذ يعتمد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة، بما يساهم في خفض كلفة التشغيل على السائقين وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين".

ويتميّز التاكسي الذكي بعدد من الخصائص المتقدمة، أبرزها:

- العمل على الطاقة الكهربائية مدعومًا بألواح شمسية.

- نظام إدارة رحلات ذكي.

- عدّاد رقمي حديث.

- كاميرات داخلية لتعزيز الأمان.

- رمز QR يتيح للركاب الاطلاع على بيانات السائق، بما يعزز الشفافية والثقة.

- تصميم مخصّص لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة، يضمن سهولة الدخول والخروج ويوفّر تجربة نقل آمنة ومريحة للجميع.

وأكد الحسامي أن "المشروع يشكّل نقلة نوعية في قطاع النقل في بيروت، ويجسّد رؤية صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقديم نموذج حضاري للنقل المستدام يراعي مختلف فئات المجتمع".

وختم مشددًا على أن "هذا الإنجاز يؤكد قدرة الصناعة اللبنانية على إنتاج حلول متطورة بمعايير حديثة، تعكس روح الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في آن واحد".

الكلمات المفتاحية
لبنان الطاقة الشمسية
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب في رسالة الصوم: لتحالف إسلامي عربي يحمي الشعوب من الخطر الداهم
الشيخ الخطيب في رسالة الصوم: لتحالف إسلامي عربي يحمي الشعوب من الخطر الداهم
لبنان منذ 6 دقائق
إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان
إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان
لبنان منذ ساعة
السيد شكر: المقاومة مستمرة
السيد شكر: المقاومة مستمرة
لبنان منذ ساعة
السفير الإيراني من المعيصرة الكسروانية: سنبقى إلى جانب الشعب اللبناني
السفير الإيراني من المعيصرة الكسروانية: سنبقى إلى جانب الشعب اللبناني
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان
إطلاق أول تاكسي ذكي في لبنان
لبنان منذ ساعة
السفير الإيراني من المعيصرة الكسروانية: سنبقى إلى جانب الشعب اللبناني
السفير الإيراني من المعيصرة الكسروانية: سنبقى إلى جانب الشعب اللبناني
لبنان منذ ساعتين
ضريبة البنزين تطال كلّ الأسعار
ضريبة البنزين تطال كلّ الأسعار
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
حكومة سلام تلعب بالنار!
حكومة سلام تلعب بالنار!
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة