وجّه المعلّق السويسري ستيفان رينا انتقادات لمشاركة الرياضي "الإسرائيلي" آدام إدلمان في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 التي تجري في إيطاليا.

وانتقد رينا خلال تغطيته للبطولة السماح لإدلمان بالمشاركة بسبب مواقفه الداعمة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" وعملياته في قطاع غزة، مؤكّدًا أن الرياضة الدولية لا يمكن فصلها عن السياقات الإنسانية والسياسية.

ورأى المعلق السويسري أنّ هناك ازدواجية في المعايير، مستشهدًا بمنع الرياضيين الروس من رفع علم بلادهم في المنافسات الدولية، بينما يُسمح للاعبين آخرين بالمشاركة رغم ارتباط مواقفهم بنزاعات قائمة، وهو ما وصفه بـ"خلل أخلاقي في الرياضة العالمية".

وأثارت تصريحات رينا تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين اعتبروا أن الرياضة يجب أن تعكس القيم الإنسانية وتكون مسؤولية أخلاقية، وبين من رفضوا تسييس الأولمبياد معتبرين أن البطولة يجب أن تظل ساحة رياضية بحتة.

