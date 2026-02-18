في أعقاب الحركات المناهضة لإيران في ألمانيا والمواقف التخريبية وغير القانونية التي اتخذها مسؤولون في البلاد ضد الجمهورية الإسلامية، استدعى المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا يوسفي، السفير الألماني لدى طهران أكسل ديتمان، ونُقلت إليه احتجاجات إيران الشديدة.

كما أدان يوسفي الأعمال والحركات المناهضة لإيران، ولا سيما استضافة ودعم العناصر والجماعات العنيفة والإرهابية، مؤكّدًا أنّ هذه المواقف والأفعال تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُحمّل الحكومة الألمانية مسؤولية دولية.

وأعلن السفير الألماني أنه سينقل احتجاجات إيران الشديدة واستياءها إلى برلين.

الكلمات المفتاحية