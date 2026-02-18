كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الشيخ الخطيب في رسالة الصوم: لتحالف إسلامي عربي يحمي الشعوب من الخطر الداهم

إيران

إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 
إيران

إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 

2026-02-18 12:09
15

في أعقاب الحركات المناهضة لإيران في ألمانيا والمواقف التخريبية وغير القانونية التي اتخذها مسؤولون في البلاد ضد الجمهورية الإسلامية، استدعى المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا يوسفي، السفير الألماني لدى طهران أكسل ديتمان، ونُقلت إليه احتجاجات إيران الشديدة.

كما أدان يوسفي الأعمال والحركات المناهضة لإيران، ولا سيما استضافة ودعم العناصر والجماعات العنيفة والإرهابية، مؤكّدًا أنّ هذه المواقف والأفعال تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُحمّل الحكومة الألمانية مسؤولية دولية.

وأعلن السفير الألماني أنه سينقل احتجاجات إيران الشديدة واستياءها إلى برلين.

الكلمات المفتاحية
المانيا إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 
إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 
إيران منذ 37 دقيقة
تحذيرات الإمام الخامنئي لأميركا تتصدّر الصحف الإيرانية
تحذيرات الإمام الخامنئي لأميركا تتصدّر الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
بزشكيان يؤكد جدية المفاوضات النووية مع أميركا ويستعرض إنجازات الحكومة
بزشكيان يؤكد جدية المفاوضات النووية مع أميركا ويستعرض إنجازات الحكومة
إيران منذ 15 ساعة
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية.. عراقجي: تقدُّم جيد ومسار أوضح
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية.. عراقجي: تقدُّم جيد ومسار أوضح
إيران منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 
إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد دعمها للمخرّبين 
إيران منذ 37 دقيقة
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن في جنيف
جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن في جنيف
عربي ودولي منذ يوم
خبيرة
خبيرة "إسرائيلية" تحذر من تبعات الهجوم على إيران
عين على العدو منذ يوم
الرئيس اللبناني لنظيره الألماني: ملتزمون بالتحرر من أيّ احتلال وإعادة بناء ما تهدّم
الرئيس اللبناني لنظيره الألماني: ملتزمون بالتحرر من أيّ احتلال وإعادة بناء ما تهدّم
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة