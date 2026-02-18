تنشط المبادرات الخيرية في اليمن في شهر رمضان المبارك وتتكثف بصورة أكبر. ما يمتاز به شعب الأنصار أن الإحسان والعطاء سمة وعادة مجتمعية، ومن أبرز نماذج هذا العطاء مبادرة الكوب.

هذه المبادرة تنظمها الهيئة النسائية بأمانة العاصمة على مستوى الأحياء والحارات، حيث تهتم بجمع مواد غذائية بشكل طوعي من أهالي الحي، ليشاركوا فيها كلٌّ من سعته، حتّى ولو على قدر كوبٍ واحد.

وفي هذا السياق، توضح المسؤولة الاجتماعية والميدانية في الهيئة النسائية بالأمانة، الهام المتوكل، آلية المبادرة في تصريحٍ لموقع "العهد" الإخباري، وتقول: "تجمع إحدى العاملات المؤمنات بالهيئة من الأسر المجاورة في الحي ولو قدر الكوب، سواء كان كوبًا من السكر أو من الأرز أو من أي مادة تستطيع هذه الأسر أن تجود بها من المواد الغذائية".

وتضيف المتوكل أن "المبادرة تنطلق من مقدار كوب، ولكن البعض يعطي أكثر من الكوب، وينفق نصف كيلو وكيلو من طحينٍ وزيتٍ ومن مختلف المواد غذائية، وتتجمع هذه الكميات من عدة بيوت في الحارة الواحدة، ثمّ يتم جمعها في جامع الحارة أو في أحد المنازل، وتوزع للأسر المتعففة والمستضعفة في الحي نفسه".

فكرة مبادرة الكوب بدأت منذ بداية العدوان السعودي الأميركي، وإطباق الحصار، وإغلاق كلّ منافذ الحياة على شعب الأنصار، وبحسب إحصاءات الهيئة النسائية فإن عدد الأسر التي تُعال من هذه المبادرة يصل في شهر رمضان إلى 6000 أسرة بأحياء أمانة العاصمة، ويتراوح العدد في بقية الأشهر ما بين 2000 و4000 أسرة.

تجسيد للتكافل والتلاحم المجتمعي

تؤكد المتوكل في تصريحها لـ"العهد" أنَّ هذه المبادرة تترك أثرًا كبيرًا جدًا في المجتمع، فهي تعزز من التكافل المجتمعي، وتنمي الشعور بالمسؤولية واللحمة المجتمعية، وتضيف أن "هذه المبادرة تؤصّل الهوية الإيمانية في أبناء المجتمع بشكل كبير جدًا، وعلى الرغم من بساطتها وصغرها إلا أنَّ لها أثرًا كبيرًا جدًا في المجتمع".

كذلك تشير المسؤولة الاجتماعية بالهيئة النسائية جميلة مقريش في تصريح لموقعنا بأنه تم تفعيل مبادرة الكوب بطرق مختلفة، حيث فُعّلت على مستوى المدارس، وشارك فيها الطلاب والطالبات ومعلموهم، وجمعت الكميات من المدارس ونُظمت على شكل سلال غذائية، ووزعت لعدد 1600أسرة مستضعفة".

وختمت بالقول: "نحن نوصل من خلال هذه المبادارت رسالة للعالم وللعدو الصهيوني، أننا يمن الإيمان والحكمة وبمثل هذه المبادرات المجتمعية، سنحافظ على وحدة الصف الداخلي وعلى هويتنا الإيمانية، وقدوتنا وأسوتنا هو رسول الله (ص) واليمانيون هم أهل العطاء والبذل".

