أعلن العلاقات العامة للجيش الإيراني أنّه ستُجرى غدًا مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي، باستضافة المنطقة الأولى "امامت" التابعة للبحرية.



وأضاف المتحدث باسم المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي اللواء البحري حسن مقصودلو: "ستستضيف المنطقة الأولى "امامت" التابعة للبحرية هذه المناورات في بندر عباس، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي"، مشيرًا إلى أنّ هذه المناورات تهدف أيضًا "إلى تطوير التعاون البحري المشترك وتوطيد العلاقات بين القوات البحرية للبلدين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة".

وأردف: "يُعدّ تحقيق التقارب والتنسيق في التدابير المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تُهدد الأمن والسلامة البحرية، لا سيما في مجال حماية السفن التجارية وناقلات النفط، فضلاً عن مكافحة الإرهاب البحري، من بين المحاور الرئيسية لهذا التمرين المشترك"، مؤكّدًا أنّ التمرين يهدف أيضًا إلى "تعميق العلاقات الودية، وزيادة التعاون الإقليمي مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة، وتعزيز دور دول المنطقة في ضمان وإرساء الأمن البحري".

وتابع مقصودلو: "إجراء هذا التمرين، إلى جانب تمارين أخرى للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الراهنة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، ويُبرهن على التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة".

من جانبه أعرب قائد الأسطول الروسي الملازم أول أليكسي سيرجيف، عن سعادته بالحضور في بندر عباس، وأشاد بكرم الضيافة وحسن استقبال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وعُلم أن حاملة المروحيات "ستويسكي" التابعة للبحرية الروسية ترسو في المنطقة الأولى للقوات البحرية في الجيش الإيراني في بندر عباس للمشاركة في المناورات الإيرانية والروسية المشتركة.

