لبنان

حزب الله يكرم الفائزين بمسابقة أجمل الأنشطة بذكرى ولادة الإمام المهدي(عج) في البقاع
لبنان

حزب الله يكرم الفائزين بمسابقة أجمل الأنشطة بذكرى ولادة الإمام المهدي(عج) في البقاع

2026-02-18 15:58
76

في رحاب أسبوع المسجد، رعى مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة، حفل تكريم الفائزين بمسابقة أجمل الأنشطة والاحتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، والذي أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل، بحضور علماء دين، وفعاليات تربوية واجتماعية ولجان المساجد ومهتمين.

الشيخ حمزة تحدث عن دور المسجد في شخصية الفرد المؤمن، مشيدًا بنشاط وعمل وبرامج لجان المساجد في الهرمل، مؤكدًا العمل على نقل هذه التجربة الرائدة على مستوى لبنان إلى باقي القطاعات في منطقة البقاع، وسيجري العمل على ما يتم تداركه مع حلول شهر رمضان المبارك.

تخلل الحفل كلمة لجان المساجد ألقاها الشيخ حسين اللاذقاني، وعرض مصور حول الأنشطة، واختتم بتوزيع دروع تقديرية وجوائز نقدية على الفائزين.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله ولادة الإمام المهدي
