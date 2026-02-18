بالهتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنهج الحسينيّ المقاوم بوصفه الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداءً للبنان وشعبه المجاهد محمد تحسين حسين قشاقش "أبو داوود"، في بلدة حانين الجنوبية، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيات وفعاليات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التشييع جموع من الأوفياء حملوا نعش الشهيد على أكتافهم، وجابوا شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، حيث أقيمت المراسم التكريمية الخاصة على وقع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله وأداء قسم البيعة، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.

وكان قد أُقيم استقبال خاص لنعش الشهيد قشاقش أمام مسجد الإمام علي (ع) في منطقة الحوش شرقي صور.

