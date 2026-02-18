تسلّمت جمعية قولنا والعمل مئات الحصص الغذائية المقدّمة من جمعية وتعاونوا، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، تمهيدًا لتوزيعها على العائلات الفقيرة والمتعففة في بلدة بر إلياس والقرى المجاورة، في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل.

وبالمناسبة توجَّه رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان بالشكر إلى جمعية وتعاونوا، رئيسًا وأعضاءً ومتطوعين، مثنيًا على جهودهم الإنسانية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز.

وأكد الشيخ القطان أن هذه المبادرات تعبّر عن روح الأخوّة والتعاون التي يحتاجها اللبنانيون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب الدولة اللبنانية بالقيام بدورها في دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وقال: "إن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والبركة والتكافل، ما يستوجب تعزيز التضامن بين أبناء الوطن، لا سيما في ظل التحديات والاعتداءات التي يواجهها لبنان".

من جهته، أوضح المسؤول الإعلامي في جمعية قولنا والعمل، بشار اللقيس، أن الجمعية تسعى إلى الوقوف إلى جانب الأهالي من خلال توزيع الحصص الغذائية والأدوية المجانية وتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة، خصوصًا في منطقة البقاع الأوسط، مؤكدًا استمرار المبادرات خلال شهر رمضان بالتعاون مع كلّ من يرغب بالإسهام.

بدوره، عبّر أحد متطوعي جمعية وتعاونوا عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، معتبرًا أن التعاون بين الجمعيات يعزز المحبة والتكافل بين الناس، ويجسد القيم الإنسانية التي يدعو إليها الشهر الكريم.

