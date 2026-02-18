في أجواء حلول شهر رمضان المبارك، وبرعاية سماحة المربي الشيخ علي رضا بناهيان، نظّمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم وتجمع المعلمين في لبنان لقاءً تربويًا موسّعًا بعنوان: "المربي والمتربون.. أي علاقة؟".

وأقيم اللقاء في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قده) في ثانوية المهدي - الحدث، بحضور رئيس جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم د. حسين يوسف، وأعضاء مجلس الإدارة، والكادرين الإداري والتعليمي، ورئيس تجمع المعلمين في لبنان د. يوسف كنعان، ومسؤول التعبئة التربوية في بيروت الحاج أسامة ناصر الدين، ومسؤولي تجمع المعلمين في المناطق، إلى جانب فعاليات تربوية وثقافية واجتماعية، والهيئات النسائية، والكشاف، وعوائل الشهداء، ونخبة من العلماء، وحشد من التربويين والعاملين في الشأن التربوي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الرؤية التربوية، وترسيخ العلاقة الرسالية بين المربي والمتربين، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤمن بقيمه ومسؤوليته.

