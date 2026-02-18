صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026، بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا حدّ من مكاسبه.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى4932.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل المقبل عند 4948.50 دولار للأونصة.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثًا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ولا تزال الأسواق في البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، مما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع حاليًّا ثلاثة تخفيضات للفائدة الأميركية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 72.86 دولار للأونصة بعد تراجعها بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2025.80 دولار للأونصة، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1690.54 دولار.

