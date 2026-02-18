أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في اتّصال مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تركيز بلاده على صياغة إطار أولي ومنسّق لدفع المحادثات المستقبلية بين طهران وواشنطن، بحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية.

وكان غروسي قد أجرى مناقشات تقنية معمّقة مع عراقجي أول من أمس، تحضيراً للمفاوضات غير المباشرة التي عُقدت أمس في جنيف.

وقيّم غروسي، في حديثه مع عراقجي، اجتماع أمس بالإيجابي، مؤكداً استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون في مسار تشكيل إطار للمفاوضات.

واستعرض الجانبان نتائج الجولة الثانية من المفاوضات، وتبادلا الآراء حول الآليات والمتطلبات لصياغة مسودة إطار لها.

وكان عراقجي قد أعلن التوصل إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسة مع واشنطن، مشيراً إلى أن الأجواء في الجولة الثانية من المحادثات كانت أكثر إيجابية، وطُرحت فيها أفكار جديدة.

