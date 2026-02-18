كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي يؤكد لغروسي تركيز طهران على إعداد إطار منسّق لدفع المحادثات مع واشنطن
عراقجي يؤكد لغروسي تركيز طهران على إعداد إطار منسّق لدفع المحادثات مع واشنطن

2026-02-18 17:45
عراقجي يقول لـ غروسي إنّ طهران تركّز على صياغة إطار أولي ومنسّق لدفع المحادثات المستقبلية بين طهران وواشنطن، فيما يبدي غروسي استعداد الوكالة لتقديم الدعم في مسار تشكيل إطار للمفاوضات.
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في اتّصال مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تركيز بلاده على صياغة إطار أولي ومنسّق لدفع المحادثات المستقبلية بين طهران وواشنطن، بحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية.

وكان غروسي قد أجرى مناقشات تقنية معمّقة مع عراقجي أول من أمس، تحضيراً للمفاوضات غير المباشرة التي عُقدت أمس في جنيف.

وقيّم غروسي، في حديثه مع عراقجي، اجتماع أمس بالإيجابي، مؤكداً استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون في مسار تشكيل إطار للمفاوضات.

واستعرض الجانبان نتائج الجولة الثانية من المفاوضات، وتبادلا الآراء حول الآليات والمتطلبات لصياغة مسودة إطار لها.

وكان عراقجي قد أعلن التوصل إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسة مع واشنطن، مشيراً إلى أن الأجواء في الجولة الثانية من المحادثات كانت أكثر إيجابية، وطُرحت فيها أفكار جديدة.

