أكد قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أنه لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا، مشيرًا بذلك إلى السفن الحربية الأميركية الموجودة في منطقة الخليج.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش زيارته إلى الهند للمشاركة في 3 فعاليات وهي: قمة IONS، ومناورات ميلان 2026 البحرية، وبرنامج زيارات الأسطول الدولي IFR.

وقال الأدميرال إيراني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه منذ 47 عامًا تهديدات وضجيجًا ودعاية، فضلًا عن وجود أسطول لدولة غير إقليمية في منطقة غرب آسيا".

وشدد الأدميرال إيراني، على أنه "لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا"، مضيفًا: "إذا كان هذا الأسطول يحسب أنه جاء بقوة، فعليه أن يعلم أن الشعب الإيراني سيواجهه بقوة أكبر".

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية "أن إيمان الشعب والصواريخ هما سلاحا الردع لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدو".

