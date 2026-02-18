كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك

إيران

قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا
إيران

قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا

2026-02-18 18:52
94

أكد قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أنه لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا، مشيرًا بذلك إلى السفن الحربية الأميركية الموجودة في منطقة الخليج.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش زيارته إلى الهند للمشاركة في 3 فعاليات وهي: قمة IONS، ومناورات ميلان 2026 البحرية، وبرنامج زيارات الأسطول الدولي IFR.

وقال الأدميرال إيراني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه منذ 47 عامًا تهديدات وضجيجًا ودعاية، فضلًا عن وجود أسطول لدولة غير إقليمية في منطقة غرب آسيا".

وشدد الأدميرال إيراني، على أنه "لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا"، مضيفًا: "إذا كان هذا الأسطول يحسب أنه جاء بقوة، فعليه أن يعلم أن الشعب الإيراني سيواجهه بقوة أكبر".

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية "أن إيمان الشعب والصواريخ هما سلاحا الردع لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدو".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الهند البحرية الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
إيران منذ 32 دقيقة
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا
قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا
إيران منذ ساعتين
عراقجي يؤكد لغروسي تركيز طهران على إعداد إطار منسّق لدفع المحادثات مع واشنطن
عراقجي يؤكد لغروسي تركيز طهران على إعداد إطار منسّق لدفع المحادثات مع واشنطن
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
إيران منذ 32 دقيقة
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
عربي ودولي منذ ساعة
قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا
قائد البحرية الإيرانية: لا مبرر لوجود أسطول لدولة من خارج الإقليم في منطقة غرب آسيا
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة