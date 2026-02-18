كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران

2026-02-18 19:36
انتقدت وزارة الخارجية الروسية، تهديدات الولايات المتحدة الأميركية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن الابتزاز الذي تمارسه الإدارة الأميركية لن يفضي إلى نجاح المفاوضات مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026: "إن موسكو مستعدة لتسهيل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، ردًا على سؤال حول تقارير إعلامية أميركية تفيد بعرض واشنطن على طهران تسليم اليورانيوم المخصب لتخزينه في الشرق الأوسط، صرح أن "روسيا سبق وأعلنت استعدادها لقبول اليورانيوم الإيراني المخصب وفق المقترح المقدم".

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
