أجرى حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026 تدريبات بحرية عسكرية على إغلاق "مضيق هرمز" في منطقة الخليج.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية، أن بحرية الحرس الثوري أغلقت الممر المائي الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية لعدة ساعات. وذلك عبر إجراء مناورة واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء الذي تضمن إطلاق صواريخ متطورة واستخدام طائرات مسيّرة وغواصات، قد بعث رسالة واضحة حول قدرة إيران العالية على ضمان الأمن المستدام في الخليج، واستعدادها لمواجهة أي تهديد".

