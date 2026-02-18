عربي ودولي
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
البابا لاوون الرابع عشر: ينتقد "عالماً يحترق" بالحروب وتدمير البيئة في قداس أربعاء الرماد
عبّر بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، اليوم الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2026)، عن أسفه لـ "عالم يحترق بسبب الحروب وتدمير البيئة"، خلال قدّاس أربعاء الرماد، الذي يفتتح موسم الصوم الكبير لمسيحيي العالم، المستمر 40 يوماً.
وقبل أن يقوم البابا ليو برشّ الرماد على رؤوس المشاركين في القدّاس، في إشارة إلى الفناء، قال إنّ الرماد يمكن أن يمثّل "ثقل عالم يحترق، ومدن بأكملها دمّرتها الحرب"، وقد يرمز أيضاً إلى "رماد القانون الدولي والعدالة بين الشعوب، ورماد النظم البيئية بأكملها".
وأضاف البابا، وهو أول أميركي يتولّى المنصب: "من السهل جداً الشعور بالعجز أمام عالم يحترق"، من دون الإشارة إلى أيّ نزاع بعينه في كلمته.
وندّد البابا بشدّة بالحروب الدائرة في العالم خلال عامه الأول، مستنكراً ما وصفه "بالحماس العالمي للحرب" في خطاب هامّ حول السياسة الخارجية الشهر الماضي.