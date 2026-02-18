كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا

عربي ودولي

بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
عربي ودولي

بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي

2026-02-18 21:19
البابا لاوون الرابع عشر: ينتقد "عالماً يحترق" بالحروب وتدمير البيئة في قداس أربعاء الرماد
75

عبّر بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، اليوم الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2026)، عن أسفه لـ "عالم يحترق بسبب ⁠الحروب وتدمير البيئة"، خلال قدّاس أربعاء الرماد، الذي يفتتح موسم الصوم الكبير لمسيحيي العالم، المستمر 40 يوماً.

وقبل أن يقوم البابا ليو برشّ ​الرماد على رؤوس المشاركين في القدّاس، في إشارة ⁠إلى الفناء، قال إنّ الرماد يمكن ‌أن يمثّل "ثقل عالم يحترق، ومدن بأكملها دمّرتها الحرب"، وقد ​يرمز أيضاً إلى "رماد القانون الدولي والعدالة بين الشعوب، ورماد النظم البيئية ‌بأكملها".

وأضاف البابا، وهو أول أميركي يتولّى المنصب: "من السهل جداً الشعور بالعجز أمام عالم يحترق"، من دون الإشارة إلى ⁠أيّ نزاع ​بعينه في كلمته.

وندّد البابا ⁠بشدّة بالحروب الدائرة في العالم خلال ‌عامه الأول، مستنكراً ما وصفه "بالحماس العالمي للحرب" ​في خطاب هامّ حول السياسة الخارجية ‌الشهر الماضي. 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الفاتيكان البابا لاوون الرابع عشر
إقرأ المزيد
المزيد
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية: المصالح
القوات المسلحة اليمنية: المصالح "الإسرائيلية" والأميركية أهداف مشروعة لصواريخنا
عربي ودولي منذ ساعتين
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
أدوات
أدوات "إسرائيلية" جديدة لاختراق ميكروفونات وكاميرات السيارات
عين على العدو منذ ساعة
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
إيران منذ 3 ساعات
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة