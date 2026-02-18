عبّر بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، اليوم الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2026)، عن أسفه لـ "عالم يحترق بسبب ⁠الحروب وتدمير البيئة"، خلال قدّاس أربعاء الرماد، الذي يفتتح موسم الصوم الكبير لمسيحيي العالم، المستمر 40 يوماً.

وقبل أن يقوم البابا ليو برشّ ​الرماد على رؤوس المشاركين في القدّاس، في إشارة ⁠إلى الفناء، قال إنّ الرماد يمكن ‌أن يمثّل "ثقل عالم يحترق، ومدن بأكملها دمّرتها الحرب"، وقد ​يرمز أيضاً إلى "رماد القانون الدولي والعدالة بين الشعوب، ورماد النظم البيئية ‌بأكملها".

وأضاف البابا، وهو أول أميركي يتولّى المنصب: "من السهل جداً الشعور بالعجز أمام عالم يحترق"، من دون الإشارة إلى ⁠أيّ نزاع ​بعينه في كلمته.

وندّد البابا ⁠بشدّة بالحروب الدائرة في العالم خلال ‌عامه الأول، مستنكراً ما وصفه "بالحماس العالمي للحرب" ​في خطاب هامّ حول السياسة الخارجية ‌الشهر الماضي.

