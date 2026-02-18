أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحبط المؤامرات التي تستهدفها، وستصمد، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا والصهاينة المجرمین لا يريدون للشعب الإيراني أن يقف على أقدامه".

وقال الرئيس بزشكيان، في تصريحات له اليوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026: "نحن نريد أن نتحد من أجل حلّ مشكلات الشعب.

أضاف بزشكيان: "إنّ إيران ستصمد وأنا أؤمن بأننا إذا اتحدنا فلن توجد قوة تمنعنا من المضي قدمًا وسنحبط مخططاتهم باتحادنا".

وفي رسالة تهنئة وجهها إلى قادة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، رأى بزشكيان أن "هذا الشهر الفضيل فرصة سانحة للارتقاء بالنفس، وتزكية الذات، والتمهيد للتقرب إلى الله وبلوغ الكمال".

أضاف: "إن الرسالة الاجتماعية لهذه المناسبة المباركة هي الوحدة والتضامن بين المسلمين، والاهتمام بقضايا المجتمع الإسلامي وشؤونه، والتعاون والتكاتف لحلها".

وشدد الرئيس الإيراني على "أن العالم الإسلامي اليوم أكثر عرضةً من أي وقت مضى للمؤامرات الخبيثة وأهداف المستبدين والتوسعيين ومروجي الظلم العالمي. إنهم يسعون إلى استهداف السلام والأمن ووحدة الأراضي والتنمية بالعدوان والحرب والقتل، وبإثارة الفوضى والخلافات داخل الدول الإسلامية، ونهب كرامة الإنسان ومواردها الوطنية والحيوية، وتعريض حياة الناس ومعيشتهم لأضرار جسيمة وأزمات كبرى".

وأعرب بزشكيان عن أمله في "أن تسعى جميع الدول الإسلامية، في ضوء رسالة وحدة شهر الضيافة الإلهية والجهود المشتركة لتحقيق مُثل الدين الإسلامي، إلى تعزيز التعاون ومواجهة الانقسام والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية".

وخلال لقاء وزير الطاقة الروسي سيرغي سيفيليف أكد بزشكيان، عزم إيران الجاد على تنفيذ خطة التعاون الشامل والإستراتيجي بين طهران وموسكو؛ مشدّدًا على أن "الدول الإقليمية ينبغي أن توسع علاقاتها وتنسق في ما بينها على نحو يغنيها عن تدخل الأطراف من خارج الإقليم في تقرير مصير هذه المنطقة".

وقال: "إن طهران عازمة على تفعيل هذا الاتفاق بقوة وسرعة ودقة"، مردفًا بأن مسار التنفيذ يتقدّم بوتيرة مناسبة في مختلف المجالات المتفق عليها، بما في ذلك النقل والطاقة والنفط والغاز والزراعة والمنتجات الغذائية، فضلًا عن التعاون الدفاعي والأمني.

وشدد على أن دول المنطقة ينبغي أن توسع تعاونها بما يغنيها عن تدخل القوى من خارج الإقليم في شؤونها، منتقدًا في الوقت ذاته النزعات الأحادية لبعض القوى الدولية.

